Il rapporto tra Heidi Baci e Anita Olivieri si incrina ogni giorno che passa e, nonostante tentino di chiarirsi, le due ragazze proprio non riescono a trovare un punto d’incontro.

Confronto notturno tra Anita e Heidi

Anita ha espresso più volte le sue idee sul comportamento di Heidi, a sua detto troppo “seducente e ammiccante”. Giudizio mal digerito dalla concorrente di origini albanesi che, al termine della puntata, ha versato qualche lacrima per esprimere il suo risentimento. Seppur divise dalla serranda che divide la Casa dal Tugurio, Anita e Heidi provano a comunicare e a spiegare le rispettive ragioni. La seconda non accetta che la prima abbia fatto simili allusioni: “Non è bello dipingere una donna come una provocatrice”, ha detto. Heidi ribadisce di non averle mai parlato alle spalle né tantomeno di averle fatto un torno, ecco perché non comprende questo accanimento da parte della coinquilina.

Anita, da canto suo, vorrebbe davvero chiarire una volta per tutte. Spera che Heidi non creda sia mossa dall'invidia, in quanto non è assolutamente sua intenzione mettersi in competizione con altre donne. Per Heidi, la "rivale" non ha a cuore il loro rapporto e cerca un confronto solo per appianare in apparenza le divergenze e non attirare su di sé critiche e giudizi negativi dei coinquilini e del pubblico.

Anita scappa in bagno in lacrime. La raggiunge Samira per consolarla. La giovane spiega di aver fatto un enorme sforzo a parlare con Heidi, tempo fa avrebbe fatto finta di nulla senza cercare un dialogo.Samira le spiega che non tutti conoscono il suo passato, per questo deve capire che Heidi può essere stata ferita da quanto espresso. In ogni caso, Anita ha fatto ciò che era giusto, ovvero provare a chiarire, per cui non deve recriminarsi nulla.