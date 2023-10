Inizia a circolare sempre con maggiore insistenza circa una nuova possibile avventura televisiva per Luca Onestini.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha all’attivo diverse esperienze in tv, a partire dal debutto a Uomini e Donne nel 2016 come tronista. Proprio grazie alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi, durante la quale ha avuto una relazione con Soleil Sorge, la carriera di Luca decollò. L’anno seguente partecipò al Gf Vip 2, e prima ancora a Temptation Island come tentatore.

Del suo percorso alla seconda edizione del Grande Fratello Vip si ricorda il presunto tradimento di Soleil con Marco Cartasegna, ma anche la nascita della storia d’amore con Ivana Mrazova, terminata dopo circa quattro anni, e l'amicizia che tutt’oggi lo lega a Raffaello Tonon.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, Luca Onestini potrebbe entrare nel cast della nuova edizione di Pechino Express, il game show condotto da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio. In attesa della messa in onda, sono iniziati a circolare già i nomi delle possibili coppie che formeranno il cast: LDA e Aka7even, Enzo Salvi, Nicola Ventola, Jake La Furia, Federico Fashion Style e Antonella Fiordelisi.