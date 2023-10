Nella Casa del Grande Fratello, l’amicizia tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi ha subito una battuta d’arresto. Entrambi hanno preso le distanze e si sono allontanati l’una dall’altro.

Il confrono tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi

Avendo notato la freddezza del concorrente calabrese, Samira si avvicina per parlargli con l’obiettivo di chiarire la situazione. Giuseppe è infastidito a causa delle continue battute dei coinquilini, volte ad ironizzare su un ipotetico corteggiamento da parte sua nei confronti dell’ex volto de L’Eredità. Garibaldi ci tiene a far sapere che il suo è un comportamento amichevole, e che non si permetterebbe mai di fare delle avances ad una donna fidanzata. Crede che Samira si allontani per non illuderlo, circostanza che lo ferisce. Insomma, Giuseppe non vuole che vengano fraintese le sue intenzioni.

La Lui conferma di distaccarsi di tanto in tanto, ma lo fa soprattutto per vedere la reazione di Giuseppe. Inoltre, non ha alcuna voglia di ingigantire la situazione e cerca di smorzare battute e allusioni. Ma Garibaldi è risentito: anche quando sono passati dal Tugurio alla Casa, Samira ha notato un certo fastidio del coinquilino, come se non volesse che lei facesse nuova amicizie.

“Abbiamo due modi opposti di vedere l’amicizia”, dice Giuseppe infastidito. Samira ne approfitta per domandare di cosa abbia parlato con Marco Fortunati e Paolo Masella durante il party di sabato, e lui risponde senza peli sulla lingua: “Ho messo in dubbio la vostra amicizia, di te e di Anita”. Samira non comprende da cosa possano scaturire certe titubanze, e in più non gradisce che nel loro rapporto vengano coinvolte terze persone. “Il mio posto sicuro siete tu, Anita e Lorenzo”, dice Samira, che poi aggiunge: “Tu ti chiudi e non parli”. Giuseppe alla fine si scioglie in un sorriso che, però, appare molto di circostanza. Tra i due si tratta di una pace definitiva o solo di un chiarimento momentaneo?