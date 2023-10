Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv. Ma non stiamo parlando della ripresa del varietà Boomerissima, che l’ha vista riapprodare con successo in Rai. Stando a quanto rivelato da TVBlog, la conduttrice sarà impegnata in un nuovo progetto televisivo nel prossimo anno. La Marcuzzi condurrà un nuovo programma nella prossima primavera, che andrà in onda di martedì su Rai Due.

Nuovo programma per Alessia Marcuzzi

“Il programma sarà un progetto originale, quindi non un format già esistente – si legge su TVBlog -. Un po’ com’è già il Boomerissima che tornerà su Rai2 il martedì dopo Belve. Dicevamo un format originale tutto girato in esterna, dove accadranno delle situazioni particolari originate dai protagonisti della trasmissione. Situazioni in itinere che verranno raccontate da questo programma, che al momento non ha ancora un titolo. La trasmissione sarà prodotta dalla Fremantle che già collabora con la Rai con Belve e con il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, Avanti Popolo".