Ginevra Lamborghini è stata una delle protagoniste più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua breve avventura nella Casa di Cinecittà, la cantante è stata coinvolta in prima persona nel caso Marco Bellavia (che gli è costato la squalifica), ma per lei adesso si sono aperte le porte di Tale e Quale Show.

L'avventura a Tale e Quale Show

In un’intervista a Novella 2000, l’ex vippona ha raccontato come è arrivata a partecipare al programma condotto da Carlo Conti: “Appena ho saputo della mia partecipazione mi sono messa subito a lavorare con i coach. Sono stati gli autori a bussare alla ma porta, e io inizialmente non sapevo che cosa fosse. Nel senso che conoscevo il programma, ma non riuscivo bene a realizzare cosa mi era stato chiesto! All’inizio quasi non mi sono resa conto dell’impatto che poteva avere la prima serata di Rai Uno. In quel momento stavo iniziando il mio tour, ero molto focalizzata su quello. Poi mi sono detta che dovevo guardare oltre e, confrontandomi con il mio team, ho detto ce dovevo assolutamente farlo. Io avevo qualche titubanza, ma data dal fatto che sono ipercritica con me stessa. Ma devo ringraziare gli autori di Tale e Quale, e ovviamente Carlo per avermi invitata”.

Gli appassionati del GF Vip ricorderanno Ginevra anche per la sua amicizia “speciale” con Antonino Spinalbese. I due avevano instaurato un forte legame all’interno della Casa, tanto che nacque anche la ship, Gintonic. Al termine del reality sembrava che i due avessero iniziato ad approfondire la loro conoscenza, anche in virtù del bacio in diretta che l’ex di Belen Rodriguez le aveva dato in studio. Tuttavia, qualcosa non ha funzionato, e alla fine i rapporti si sono interrotti.

La verità sulla storia con Edoardo Casella

Durante la permanenza nella Casa, si era vociferato che Ginevra avesse un presunto fidanzato, tale Edoardo Casella. A Novella 2000, la Lamborghini ha spiegato come stanno realmente le cose: “Sono fidanzata e molto felice. Lui si chiama Edoardo, è di Bologna come me ed è la persona che frequentavo prima di entrare nella Casa del GF. In realtà, a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavamo conoscendo. Una volta finita quell’esperienza ho lavorato tantissimo e ho avuto modo di riaprire il mio cuore soltanto quando sono tornata nella dimensione della normalità, prima dell’estate. Lui si è fatto risentire e semplicemente mi ha detto ‘Perché non ci riproviamo davvero?’. Ed io ho detto sì”.