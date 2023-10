Con ogni probabilità la diatriba tra Oriana Marzoli e la produzione del Gran Hermano Vip finirà in tribunale, ma nel frattempo la modella di origini venezuelana, dopo l’uscita dalla Casa più spiata di Spagna, ha potuto riabbracciare il suo Daniele Dal Moro. La loro turbolenta relazione, caratterizzata da litigi, drammi, pianti, accuse e rotture, sembra essersi messa finalmente sui binari giusti, ed ora i due ex vipponi sono felici e sereni, oltre che inseparabili.

La dedica di Oriana a Daniele

Nelle scorse ore, Oriana ha pubblicato su Instagram un post dedicato a Daniele, facendo commuovere i numerosissimi fan della coppia. Ma quello della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è anche un messaggio rivolto a chi tutt'oggi continua a non credere nella genuinità nella sua storia d'amore con il bel veneto: “Non siamo perfetti, né fingiamo di esserlo. Siamo solo due persone che nonostante le loro differenze, trovano sempre la voglia di stare insieme. Ci siamo conosciuti in quella che per me è stata la migliore esperienza della mia vita, e tu sei stato uno dei motivi che l'ha resa più speciale. Non è stato tutto rosa e fiori, ma è stato reale.

Forse non siamo la tipica coppia ‘perfetta’ che si vede da queste parti, ma per me vale molto di più il sentimento così grande che c'è tra noi. Questo sì che è perfetto... E anche se abbiamo un carattere complicato e siamo ‘due imbecilli’, ti amo e soprattutto amo ciò che siamo così com’è”.