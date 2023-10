L’astrologa Terry Alaimo, ospite di Turchese Baracchi nell’ultima puntata di Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus, ha fatto alcune previsioni sulle tre coppie nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia; Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria; Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

L'opinione dell'astrologa

Secondo l’astrologa, per ciò che riguarda gli Incorvassi, non si profilano nubi all’orizzonte: “Incorvaia è una vergine e lui è uno scorpione, vanno molto d’accordo, soprattutto a letto. E’ difficile che ci siano delle minacce nella coppia, possono avere dei momenti di ombra, ma gli passeranno molto in fretta per questa affinità. E’ una bella coppia che durerà nel tempo, ancora figlioletti no, però potrebbe esserlo per la fine del prossimo anno, un bel regalo di Natale”.

Per quanto riguarda, invece, i Donnalisi, che si sono lasciati ormai diversi mesi fa, non sembra esserci la possibilità di un ritorno di fiamma: “Lui è bilancia, lei è pesci. Questi due segni a volte possono avere la voglia di ritrovarsi perché hanno una bella intensità di pensiero, ma è difficile perché la bilancia ad un certo punto si chiude e si allontana, mentre i pesci vogliono qualcosa di duraturo e concreto. Alla fine si finisce con un no definitivo in questi casi”.

Infine, sugli Oriele, Terry Alaimo ha spiegato che se i due riescono a superare l’orgoglio possono vivere una bella storia d’amore: “Anche lei è pesci, mentre Daniele è un cancro. Le donzelle dei pesci sono un po’ altalenanti in questo momento, sognano un pochino e sono un po’ impulsivi. Il cancro è un bel segno, però qualche volta porta dei rancori e si sente un po’ insicuro, un passo indietro perché ha bisogno di attenzioni. Anche pesci però ha bisogno delle sue attenzioni, e qui subentra l’orgoglio e la permalosità del cancro. Se questa coppia non entra in sfida e non vivono un amore tormentoso allora possono amarsi”.