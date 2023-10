Heidi Baci, dopo aver rifilato l’ennesimo due di picche a Massimiliano Varrese (“Non mi piaci!”) durante la puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, ha raccontato ai suoi coinquilini la sensazione di disagio nei confronti dell’attore e del suo corteggiamento.

“Sono tre puntate che voglio spegnere la cosa. Il problema qua è il contesto, perché viviamo insieme. Non sono stupida… se io vedo che ci sono dei limiti in una persona… qua è proprio una situazione drammatica. Quindi va bene così e si spegne e si va avanti. In tugurio gli ho chiesto di parlare con calma. Che devo fare io? A me è salita l’ansia. Non si gioca con queste cose. A me dispiace da morire però capite la mia posizione… Io ci provo a parlare ma mi fa i giochetti. E’ pesante".

E mentre Heidi si sfogava con i suoi compagni d’avventura, svelando che se fosse stata fuori l’avrebbe “ghostato” in tre secondi, Massimiliano le stava scrivendo una lettera.

Intanto, nella giornata di ieri, è arrivata a Deianira Marzano una segnalazione secondo cui Heidi sarebbe fidanzata: “Heidi è super fidanzata, non capisco perché non lo dice e mantiene questa farsetta con Massimiliano, segno che le conviene così. E per di più, quello che mi sconvolge è che il fidanzato ha deciso di sottostare a questa cosa”.