Sophie Codegoni non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e a quale ritocchino, anche in giovanissima età. Intervistata a E’semprecartabianca per un servizio sugli eccessi della chirurgia estetica, l’ex vippona ha raccontato cosa l’ha spinta negli anni a perseguire un’idea di imperfezione.

Sophie Codegoni e il rapporto con la chirurgia estetica

“Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria”, racconta Sophie Codegoni aprendo la porta alle telecamere del programma di Rete 4 di Bianca Berlinguer. “Le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole”, ammette. Non solo le labbra però, per Sophie un altro cruccio è ben presto diventata la taglia di seno. “Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste”.

In questa spirale di insicurezze, un ruolo determinante lo hanno avuto i social: “Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”.