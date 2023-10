Massimiliano Varrese proprio non vuole accettare l’idea che lui ad Heidi Baci non interessa. Nonostante il due di picche rifilatogli durante la puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, l’attore è tornato nuovamente alla carica e ha deciso che era necessario un nuovo chiarimento con la coinquilina.

Il confronto tra Massimiliano e Heidi

Heidi si sente dalla parte della ragione: se Varrese non li condivide, lei non può farci nulla. La concorrente vorrebbe che l’attore si aprisse di più invece di rimanere sempre imbronciato: “Tu non sei tranquillo”, gli dice, ammettendo di avvertire da parte di Massimiliano un certo risentimento. Secondo Heidi, il coinquilino non ha vie di mezzo e non si limita esclusivamente a battute allusive. Varrese preferirebbe tenere il loro rapporto riservato, evitando di discutere davanti agli altri, così abbandona la conversazione e va via. Heidi è allibita e crede che l’atteggiamento ostile dell’attore nei suoi confronti sia dettato solo dal fatto che lei l’ha rifiutato.

Dopo l'ennesimo screzio, Massimiliano prende da parte Heidi per parlare con lei e chiarire la loro situazione. L'uomo prega la ragazza di smettere di costruire barriere tra loro. Da questo momento, si aspetta solamente sincerità. "Non sono stata onesta con te?", chiede Heidi, ribadendo di essere sempre stata chiara con l'amico. Massimiliano, però, percepisce rigidità da parte della donna. A sua detta, Heidi quasi non riesce a guardarlo negli occhi. “Tu sei stata illuminante per me", afferma l'attore. "Se provare dei sentimenti è una colpa, preferisco stare in colpa tutta la vita", sussurra convinto.

Heidi gela Massimiliano: "Non provo niente per te"

Heidi si sente leggermente in difficoltà e non pare intenzionata a buttare giù le barriere costruite tra lei e l'attore. All'inizio la ragazza credeva che Massimiliano giocasse, ma da quando ha capito che c'erano in ballo dei veri sentimenti ha cambiato atteggiamento, decidendo di non alimentare false speranze. Non ha mai negato di provare attrazione per lui nei primi tempi, ma quando si è resa conto di non ricambiare alla stessa maniera di Massimiliano ha deciso di frenare. Per questo Heidi non vuole infierire su di lui, di conseguenza, preferisce non avvicinarsi per chiedergli come sta o consolarlo. "Puoi essere più gentile e delicata nei confronti di questa cosa?" chiede Massimiliano. Heidi ribadisce di rimanere distaccata proprio per non confonderlo. "Io penso di essere stata chiara", afferma convinta della sua posizione. Insomma, per Heidi la questione è chiusa, e ha chiarito di non provare alcun sentimento per lui. L’avrà capito anche Varrese?