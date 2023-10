Emergono i primi veri malumori nella Casa del Grande Fratello a poco meno di un mese dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il gioco proposto dalla produzione ha fatto scoppiare una vera e propria bomba tra le mura del loft di Cinecittà. In particolare, ha contribuito ad accentuare la tensione già esistente tra alcuni inquilini e Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi asfalta i coinquilini

L’attrice, una Stefania Orlando 2.0, eletta dagli utenti social come la “regina” di questa edizione, è riuscita a tenere testa ai compagni di avventura con estrema lucidità, nonostante subisse attacchi simultanei da più fronti. “Tutti gli altri sono perfetti? Ci sono solo io che ho questi difetti? Sempre le stesse cose, è una cosa penosa. Che sono falsa, che scrivo copioni… Cattiverie disumane ingiustificate e senza contenuto. Cambiate bersaglio. Le ho sentite tutte. Non è possibile che gli altri siano perfetti. E’ che volete dire la stessa cosa sempre alla stessa persona. Per tre settimane scrivete le stesse cose? Di una persona non vuoi notare una cosa e di un’altra la noti per tre settimane. Mi rode!”.

Beatrice è un fiume in piena, e non ha alcuna intenzione di subire passivamente l’offensiva degli altri gieffini: “Più fate così e più mi mettete al centro dell’attenzione, basta! E’ tre settimane che mi dite le stesse cose, mi state rendendo sempre più protagonista, e io non voglio. Mi comporto benissimo in questa Casa”. “E allora sono un pirla io!”, ribatte Lorenzo Remotti. “Eh sì, cavolo! Voi non lo capite che mi rendete sempre più protagonista, il copione è scritto da voi. Sono tre settimane che mi state dicendo che sono una falsa, ma vi sembro una falsa?!”, ha detto l'attrice.