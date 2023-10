Sono piovute tantissime critiche su Alfonso Signorini per il modo in cui ha gestito la bufera legata allo scontro tra Alex Schwazer e Grecia Colmenares. I telespettatori si aspettavano che il conduttore facesse quantomeno una ramanzina all’atleta, e che chiedesse scusa alla coinquilina. Invece, tutto è finito a “tarallucci e vino”.

In questi giorni, ha fatto particolarmente discutere sul web l'atteggiamento tenuto da Alex con Grecia. Lo sportivo si è infuriato quando la Colmenares ha detto la sua, in modo negativo, su Massimiliano Varrese. L’atleta ha preso prontamente le difese dell’amico, arrivando ad assumere un comportamento decisamente aggressivo. Infatti, si è avvicinato a lei (decisamente troppo) chiedendole in modo duro di stare zitta. Il pubblico, ricordando le ramanzine della passata edizione, ne aveva ipotizzata una per Alex Schwazer nella nuova puntata del Grande Fratello di ieri sera. Signorini manda in onda la clip che mostra il momento dello scontro ma affronta, però, la situazione ridendo.

Alfonso Signorini nicchia sull'atteggiamento di Alex Schwazer

Infatti, Alfonso sembra sin da subito voler prendere tutto questo con leggerezza. Ed ecco che anche nella Casa di Cinecittà i coinquilini non trattengono le risate. Questo porta il pubblico a indignarsi. Il conduttore così riprende Alex, mantenendo sempre il sorriso sulle labbra e mai rimproverandolo davvero: “Io non ti ho mai visto scattare così neanche alle Olimpiadi. Vai anche da tua moglie a dire così? E no, se è così no. Allora perché si deve arrivare a questo livello al Grande Fratello?”

Alex dichiara subito che non si arriva mai a questo punto con sua moglie. Dunque, lo sportivo assicura che a casa sua non ci sono questo genere di scontri. Oltre questo, si giustifica affermando che Grecia non gli permetteva di parlare. La sua giustificazione non basta per placare gli animi su Twitter.