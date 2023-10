La chiacchieratissima rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua ad infiammare il dibattito sui social. Quel che è certo è che tra i due (forse ex) innamorati ormai c’è un certo distacco. Infatti solo alcuni giorni fa la ragazza era apparsa in pubblico senza il famoso anello di fidanzamento donatole dal dj quando le chiese di sposarlo proprio un anno fa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Ad alimentare le voci lo scatto “rubato” di Alessandro, che è stato visto parlare in aeroporto con una ragazza sconosciuta. Sophie aveva poi postato e poi rimosso (rendendo la cosa ancora più sospetta) tra le sue Instagram stories una canzone di Shakira a tema tradimento. Ma secondo alcuni fan la storia è stata cancellata solo per evitare fraintendimenti. Le cose si complicano però con le notizie degli ultimi giorni, secondo cui Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sarebbero ai ferri corti. A rivelarlo ci ha pensato Amedeo Venza. Intervenuto nella rubrica Chit e Chat di SDL Tv, l’esperto di gossip ha confermato che la coppia sta vivendo un momento decisamente buio della loro storia, dal quale non è detto che riusciranno a riprendersi.

Le rivelazioni di Amedeo Venza

"Penso che da parte di entrambi ci sia la volontà di recuperare, tutte le coppie vivono una crisi. L’importante è recuperare, sempre se si può recuperare", ha detto Amedeo, che poi ha aggiunto: "Sento sempre Ale, ovvio che gli dispiace per questi periodi difficili con Sophie, ma secondo me ci regaleranno belle sorprese".

Le mosse social di Sophie e di suo padre

Nelle ultime ore, però, alcune mosse social non sono passate inosservate, e avrebbero fatto scattare un nuovo allarme. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Sophie avrebbe unfollowato Benjy Costantino, il manager di Alessandro. Ma non solo. Il papà della Codegoni, Stefano, ha smesso di seguire Basciano su Instagram.