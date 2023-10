Anticipazioni choc in merito alla nuova registrazione di Uomini e Donne. Manuela Carriero ha eliminato il suo corteggiatore Michele Longobardi, protagonista indiscusso degli spazi dedicati al Trono Classico. In studio è anche tornato un famoso cavaliere, ovvero Marcello Messina.

Anticipazioni Trono Classico

“Manuela ha deciso di vedere in esterna Michele. Le cose non sono andate come previsto – rivela Lorenzo Pugnaloni –. Lui si è lamentato molto. Le ha detto molte cose, come che è moscia, che molte cose che fa non gli piacciono, che dorme. A lei queste cose non sono piaciute. La tronista si è arrabbiata, in studio hanno cercato di calmarla e farla ragionare, ma alla fine lei ha eliminato il suo corteggiatore per lo stupore di tutti. E’ uscita in esterna anche con Carlo ma si sono soltanto abbracciati. Poi è sceso un nuovo corteggiatore per lei. Cristian ha fatto un’esterna con Valeria e Valentina ed ha baciato entrambe. E’ scoppiata una discussione, hanno gridato un sacco e si sono un po’ insultate a vicenda”.

Anticipazioni Trono Over

“Gemma e Maurizio hanno chiuso definitivamente Ia loro frequentazione. Nonostante abbiano passato parecchio tempo insieme lui non se l’è sentita di andare oltre un abbraccio. Alla fine si è tirato indietro dopo le lamentele di lei. Gemma ci è rimasta molto male e Tina ha insistito per un chiarimento. Lei avrebbe voluto uscirci stasera, perché sono andati dietro le quinte a parlare. Maurizio ha continuato a sentire anche Elena, che ha palesato il fatto che a lui é pesata molto la discussione con Gemma, ma che comunque lo capisce e intende andare avanti.

Roberta ed Ermes al centro studio; lei si lamenta che i ragazzi non si danno da fare. Marco era uscito con lei ed é venuta fuori una discussione perché lui ammette di essersi sentito oppresso da lei. Roberta si infuria e fa vedere i messaggi. A Uomini e Donne è tornato Marcello Messina!”