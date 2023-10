Circa quattro mesi fa, Lorella Cuccarini aveva svelato che i vertici di viale Mazzini volevano affidargli un programma pomeridiano su Rai Uno (poi dato a Caterina Balivo). La showgirl e attuale prof di Amici, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato di aver detto di no alla proposta perché è felice nel talent show di Maria De Filippi, dove si sente come in famiglia.

“Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”.