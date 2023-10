A distanza di poco meno di 24 ore dall’annuncio di Sophie Codegoni in merito alla rottura con Alessandro Basciano, anche quest’ultimo ha rotto il silenzio. Il dj ha pubblicato in una storia su Instagram una sua foto mentre si trova in ospedale ed ha commentato le voci circa un presunto tradimento. La reazione della bionda influencer non si è fatta attendere: Sophie, infatti, ha piazzato dei like ad alcuni tweet dei fan dei Basciagoni.

I like "tattici" di Sophie Codegoni

Per il momento, la Codegoni non ha parlato in maniera esplicita, ma la sua reazione è stata quella di piazzare diversi “mi piace” ad alcuni post su Twitter: “Strano dopo che Sofy ha fatto il comunicato lui e in ospedale ieri era in viaggio a Roma sabato era a cena con l’amico fatta serata carico benissimo oggi ospedale curati ma non fare un dramma perché Sofy non mente ok potevi fare l’adulto almeno oggi”; “Certo ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi”; “Penso onestamente che quella flebo sia il risultato di stress per le notti brave. Il corpo prima o poi cede. Per tutto il resto tirasse fuori le palle e dicesse la verità perché non credo che la famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento”.

La crisi e la rinuncia a Pechino Express

“Tutto era già stato preparato, Sophie doveva fare Pechino Express in coppia con Antonella Fiordelisi. Ma qualcosa poi è cambiato all’ultimo minuto – aveva svelato SDL Tv -. Erano stati presi gli accordi e anche le agenzie avevano dato l’ok alle cifre. Come mai è arrivato lo stop? Tutto è cominciato quando Basciano ha scoperto la cosa. Lui sarebbe andato su tutte le furie perché per la compagna sarebbe stata un’esperienza prolungata troppo lontana da casa e quindi non era d’accordo. Da lì è nata la crisi e i due si sarebbero separati. Poi però Sophie ha deciso di rinunciare a Pechino Express. Antonella partirà comunque per il reality con un’altra ragazza”.