La liaison tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha destato diversi dubbi tra i vari inquilini della Casa del Grande Fratello. Tra questi anche Fiordaliso e Ciro Petrone. L’attore napoletano, durante l’ultima puntata, ha affermato che secondo lui la Luzzi sarebbe più presa rispetto al bidello calabrese.

Mentre Beatrice e Giuseppe si trovano in cucina, Ciro si avvicina e spiega di aver detto che l’interesse di Garibaldi, dal suo punto di vista, è differente rispetto a quello dell’attrice, che invece nutre un sentimento più sincero e genuino. A quel punto, Beatrice inizia a manifestare il proprio disappunto, facendo notare a Ciro che, visto che non era stata fatta una domanda virata, avrebbe potuto evitare di specificarlo.

Petrone, ritenendo di non aver commesso un errore grave, ridimensiona l’accaduto e si dilegua. Le parole del coinquilino non sono andate già a Beatrice, la quale chiede spiegazioni a Fiordaliso, ma la cantante minimizza e in seguito va a riferire a Ciro l’accaduto. L’attore non riesce a credere che la Luzzi se la sia presa per un’espressione simile: “Non penso di aver sbagliato, ho solo detto ciò che penso. Anche Giuseppe si è messo a ridere sentendo la mia idea”. “Che pesantezza!”, esclama Fiordaliso, che non ne può più di assistere a simili polemiche.

Poi li raggiunge Giuseppe, che viene interpellato dai compagni. Cosa pensa lui sulla questione? Garibaldi, con il suo solito modo, rimane evasivo. In fondo Beatrice è fatta così, lui non può farci niente. Secondo gli altri, il ragazzo dovrebbe intercedere e farla ragionare. Ma lui ribadisce che quello è il carattere della donna e non può cambiarla.