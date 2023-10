Belen Rodriguez è letteralmente sparita dai social, e il suo silenzio aumenta la preoccupazione dei fan relative alle suo condizioni di salute. “Belen non sta bene”, aveva rivelato Fabrizio Corona a Domenica In lo scorso 1 ottobre, poi le rinunce alle ospitate in tv e le numerose indiscrezioni circolato hanno fatto sì che scattasse l’allarme.

Belen Rodriguez avvistata in una clinica di Padova

Due giorni fa, il Corriere ha fatto sapere che la showgirl argentina si sarebbe trasferita a Brescia con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, lasciando Santiago e Luna Marì con i nonni e i rispettivi padri a Milano. L'ultima sul suo conto arriva da Il Mattino di Padova: "È tornata nella clinica nella quale partorì". Belen Rodriguez nei giorni scorsi sarebbe arrivata a Villa Maria di Padova, la stessa clinica nella quale ha partorito Luna Marì nel 2021. Non si conoscono i motivi della sua visita nella città veneta, ma il giornale sottolinea che potrebbe essere legata al "malessere" di cui parlò ad Alessandro Cattelan, quando si è rifiutata di partecipare allo show Stasera c'è Cattelan. La struttura, contattata da Il Gazzettino, non avrebbe però né confermato né smentito la presenza Belen: "Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti".

Santiago e Luna Marì rimasti a Milano

"Belen da un mesetto si è trasferita a Brescia", questa era l'indiscrezione riportata da Deianira Marzano e confermata da fonti bresciane al Corriere. Due giorni fa il giornale faceva sapere che la showgirl argentina avrebbe deciso di vivere in provincia di Brescia con Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato con il quale sta da circa cinque mesi. Santiago e Luna Marì sarebbero rimasti invece a Milano con i nonni e i rispettivi padri. "Ogni domenica i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen, soprattutto Cecilia e Ignazio. Fanno le domeniche in famiglia, ma a casa di Elio".