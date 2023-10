Anna Pettinelli aveva espresso diverse perplessità in merito alle capacità vocali e interpretative di Mida, nuovo allievo di Amici, e per tale ragione gli aveva affidato un compito. La prof ha chiesto all’alunno di Lorella Cuccarini di cantare Brividi.

“Caro Mida, di esibizioni ne hai fatte diverse. Non entro nel dettaglio del tuo saper cantare o meno, perché ancora non è venuto fuori in maniera evidente. Ciò che invece esce è che nelle tue esibizioni continui a cercare il pubblico. Inciti tutti a rendere le esibizioni una caciara di applausi e urletti. Ricorda che tu sei un cantante e non uno scaldapubblico. Non è mia intenzione offenderti, ma voglio sapere se e come canti davvero. Anche nell’esibizione di domenica scorsa hai fatto un brano furbetto, anche nel titolo, Maria. E anche in quell’occasione mi ha catturato di te l’energia che metti nell’incitare il pubblico. Per questo ho deciso di darti un compito in cui devono uscire l’intensità e la maturità del tuo canto e non altro. Pensa a queste mie parole. Concentrati sul contenuto e non solo sulla forma”.

Scoppia la lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

L’esibizione di Mida è stata più che discreta, ma la Pettinelli ha comunque trovato il pelo nell’uovo: “Sorprendentemente l’hai cantata anche benino. L’ha canticchiata per quelle che sono le sue possibilità. All’inizio ha anche avuto una grossa incertezza. L’ha clonata dai Lorella! Se uno ha personalità la esprime e fa sua la canzone”.

Lorella Cuccarini ha difeso il suo alunno ed ha attaccato la collega: “Ecco! Lei voleva dimostrare che tu non sapevi cantare. Invece ti sei data la zappa sui piedi da sola. Ti puoi attaccare su quello che vuoi, l’ha fatta bene! Dai smettila te non sai proprio a cosa attaccarti. Smettila, tu non sei proprio oggettiva”. Anna non è rimasta in silenzio ed ha dato della buonista a Lorella: “Sei una buonista! Mai un voto basso, non ti esponi mai! Capisco che sei la più amata dagli italiani ma ogni tanto smollati”.