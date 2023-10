Lo scorso 12 maggio nacque la piccola Céline Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La nascita della primogenita dei Basciagoni oggi è al centro del dibattito dopo che la 22enne influencer, durante la sua ospitata a Verissimo, ha fornito una versione contrastante rispetto a quella raccontata dal dj ligure alcune mesi fa a Casa Chi.

“Quando io stavo partorendo Alessandro era a casa a fare un riposino – ha dichiarato Sophie –. Mi ha detto ‘ti mando tua mamma io vado a dormire’. Quando stavo partorendo io urlavo all’ostetrica ‘chiamate Alessandro’ e lei mi ha risposto ‘no, chi è andato a dormire resta a dormire’. Non era innamorato di me. E’ andato a dormire quando ero già 7 centimetri dilatata”.

Una versione dei fatti totalmente differente rispetto a quella fornita da Basciano, che a Casa Chi aveva dichiarato di aver assistito al parto “da dietro”: “Se sono svenuto? Io stavo dietro, ho visto ma non ho visto”. Frase non contestata dalla Codegoni che era presente.

Basciano, tramite il suo legale, ha chiesto di poter essere ospitato a Verissimo per raccontare la “sua” verità: “Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane”.