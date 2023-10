L’abbandono di Heidi Baci al Grande Fratello ha scosso i suoi ex coinquilini. Nella notte, al termine della puntata, la ragazza di origini albanesi ha deciso di lasciare la Casa. La decisione sarebbe stata presa in seguito all'incontro con il padre Genti, avvenuto in diretta, il quale si è detto deluso dal comportamento della figlia per il rapporto instaurato con Massimiliano Varrese: "Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone con un uomo più vecchio di me. È stato come un pugnale al cuore". Dopo l'uscita di scena della giovane, i concorrenti hanno reagito in malo modo. Massimiliano Varrese in lacrime ha commentato: "Come si fa a ricattare una figlia così?". Beatrice Luzzi, a tavola, ha invece iniziato un discorso poi censurato dagli autori.

L'attrice, dopo l'abbandono di Heidi Baci, si è rivolta così ai suoi inquilini: "Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni". Beatrice ha proseguito il suo discorso prima che venisse interrotto dalla regia che ha deciso di cambiare inquadratura: "Tutte le ragazze italiane, recluse…".

Secondo il parere di molti su Twitter, Heidi Baci sarebbe stata manipolata e condizionata dalle parole del padre: per questo motivo, dopo l'incontro, avrebbe immediatamente interrotto il rapporto con Varrese, nonostante si fosse detta interessata poco prima. Massimiliano, intanto, si è confidato con Ciro Petrone. Prima di scoppiare in lacrime ha commentato così il gesto dell'ormai ex concorrente: "Si vede quanto eravamo innamorati. Come si fa a ricattare una figlia così? C'è qualcosa che mi puzzava, io volevo capire la verità. Sono passato per oppressivo. Pensa quanto soffriva qua dentro, questa cosa mi fa inca*zare. Pensa quanto ha sofferto, sta cosa mi fa inca*zare".