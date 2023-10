Nei mesi scorsi ha iniziato a circolare un rumor su un presunto matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. A confermare queste voci era stato proprio il chirurgo dei vip, il quale ha dichiarato che Corona gli avrebbe fatto la proposta in Sardegna. L’ex re dei paparazzi, però, di recente ha detto di aver preso in giro l’amico.

Ora che la delusione è passata, Urtis si è fatto vedere a bordo in una Ferrari mentre teneva la mano di un ragazzo misterioso. La cosa strana è che il presunto partner dell’ex vippone non appare mai in volto.

Fabrizio Corona aveva raccontato a Belve di essere fidanzato per poi rivelare che con Giacomo Urtis ha solo giocato: “Come va la preparazione del matrimonio con Urtis? Eh vabbè stiamo organizzando. Io e lui siamo amici da anni e ci gioco. Mi sono fatto una risata. Abbiamo un rapporto stretto. Se lui c’ha creduto al matrimonio? Sì e adesso sarà spaventato da quello che dico adesso. Sarà davanti alla tv a vedere tutto. Ma se ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi non c’è altro da dire. Mica ho un ripiego e vado con lui. Tra me e lui c’è un bene immenso. E no, non ho avuto esperienze con lui. Magari se diventerà donna potrà essere. Ora si chiama Jenny e chissà. No, non ho avuto esperienze con uomini. Io sono il più grande profumiere che esiste al mondo”.

Giacomo Urtis: "Ci sono cascata di nuovo"

Urtis non l’aveva presa benissimo: “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità’ tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”.