La storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nata nella Casa del Grande Fratello, pare già avviarsi ai titoli di coda.

La lite tra Beatrice e Giuseppe

Nelle ultime ore, l’attrice e il bidello calabrese non hanno fatto altro che litigare per tentare, al momento senza successo, di arrivare ad un chiarimento. Beatrice ha accusato Giuseppe di essersi avvicinato a lei per creare "dinamiche". La cosa lo ha ferito. La Luzzi, però, ha spiegato le sue ragioni: “Nel momento in cui tu mi dici che prima che io ti dicessi che mi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, è naturale che io pensi a qualcosa del genere. Essendoci qui un sacco di ragazze belle e simpatiche, giustamente avresti accettato le avances di molte. Avresti dovuto dire che, dopo, qualcosa di diverso rispetto alle altre opzioni c'era”. Garibaldi ha replicato: "Mi hai detto le cose in modo molto brutto. Tu mi hai chiesto se provavo qualcosa prima per te. Io ti ho detto no, perché mai e poi mai avrei pensato. Ti ho detto la verità e tu hai detto che sono facilone. Io di dignità e umiltà ne ho da vendere".

Giuseppe sbarla di Beatrice: i video

Quel che appare evidente è che Giuseppe si sta dimostrato incapace di gestire una relazione con una donna strutturata e intelligente come Beatrice, nonostante i numerosi tentativi dell’attrice di farlo riflettere. In sostanza, la Luzzi ha chiesto al bidello di non parlare con tutta la Casa della loro relazione, rispettando il suo volere. Ma, per tutta risposta, Garibaldi ha iniziato a prenderla in giro e lamentarsi praticamente con il resto dei coinquilini, come mostrano i video in basso.