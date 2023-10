Risveglio burrascoso nella Casa del Grande Fratello per Beatrice Luzzi, ancora al centro di accesi scontro con il resto degli inquilini.

Questa mattina, Jill Cooper l’ha incalzata sottolineando il suo disappunto circa il tono con cui l’attrice si è rivolta a Giselda Torresan. Nella puntata in onda ieri sera, infatti, Beatrice e l’operaia sono state protagoniste di una discussione. “Sarebbe ora che lei tornasse in montagna”, ha tuonato Beatrice, mentre la “montanara” ha palesato tutto il suo fastidio per lo spazio che viene dedicato all’attrice: “Ogni puntata si parla solo di Bea, qua dentro nessuno la tratta male. Quindi basta parlare di lei, sennò passe sempre per vittima”.

Proprio su Giselda, la Luzzi si è trovata a discutere con la regina del fitness: “Ti assicuro che dopo sei settimane ho il diritto di avere una mia opinione su una persona. A me, che ho 50 anni, mi si può dire che sono repellente, cattiva, vedova nera e tante altre cose che mi hanno detto, però io non posso dire ad un’altra persona le stesse identiche cose, anzi molto meno”. “Tu hai percepito che ti ho chiesto scusa? Tu hai tutto il diritto, come tutti, di dire quello che vuoi in questa casa, soltanto che Giselda è una cucciola e dobbiamo stare attenti perché per noi che siamo grandi e mature possiamo anche scherzare e usare parole anche un po’ meno impegnative”, ha replicato Jill. “Io la conosco da sei settimane Giselda, 24 ore su 24… Io non ho detto altro che, secondo me, ha preso tanto, tutto quello che poteva. Sta restituendo molto poco e se devo pensare ad una persona che ha il diritto di uscire, anche perché fuori ha tanto che l’attende…”, le parole di Beatrice.

Nella discussione sono intervenuti anche Fiordaliso, Giampiero Mughini e Alex Schwazer. Con quest’ultimo la discussione è stata incentrata sul rapporto tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi. “Ieri, tutto il giorno, prima che se venuta da me e poi in diretta, hai fatto capire che non vuoi andare avanti con Giuseppe”, ha detto il marciatore. “Continua, dici che hai messo in mezzo i miei figli…”, ha replicato Beatrice. A quel punto Fiordaliso ha provato a spiegare la posizione di Alex: “Lui ha detto che sei una mamma con dei figli e che non può pensare che ti non abbia pensato a loro prima di intraprendere…”. “Ma non è vero – l’ha smentita la Luzzi -, non ha detto questo”.

“Io ho detto, a maggior ragione tu che sei sempre preoccupata per l’immagine dei tuoi figli, trovo molto brutto che hai fatto questa cosa con Giuseppe che finisce dopo dieci giorni”, ha incalzato Schwazer. “Ma che ne sai che è finita? Ieri non ho risposto, ma come sei schematico caro mio”, ha tuonato Beatrice, che poi ha aggiunto: “A me, Massimiliano Varrese mi ha detto che sono repellente, nessuno ha detto una parola su questo. Nessuno. Alex quante volte mi ha detto che dovevo chiedere scusa, ha usato toni… Io non ho attaccato, ho soltanto detto a Rosy Chin la prima settimana… Adesso si”.