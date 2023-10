Nella Casa del Grande Fratello, i concorrenti continuano a non capacitarsi (e a rosicare) degli esiti del televoto, soprattutto quando Beatrice Luzzi risulta la preferita del pubblico (praticamente sempre).

Dopo l’uscita di Samira Lui, una delle antagoniste dell’attrice, qualcuno ha addirittura ipotizzato ad un complotto. Anita Olivieri era disperata e, tra le braccia di Massimiliano Varrese, ha paragonato Beatrice alla Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie: “E Lollo l’ha fatto fuori, e Samira l’ha fatta fuori. E allora continuiamo così. Sai chi mi sembra? Alice in Wonderland, la regina di cuori e noi siamo le pedine, quando decide lei: tu fuori, tu fuori. Uno non può parlare che finisce fuori da qui ma basta”.

Letizia Petris grida al complotto

Nella notte, Letizia, Anita e Angelica Baraldi si sono appartate in piscina per sparlare della Luzzi, e la Petris si è lasciata andare a “strane” affermazioni. Pare, infatti, che la gieffina abbia dei sospetti sul comportamento di Beatrice, di Alfonso Signorini e degli autori in generale. Letizia ha detto che l’attrice resta troppo tempo in confessionale, che sapeva della sua sorpresa diverse ore prima e che Signorini la difende sempre.

“Amore a me fa strano una cosa e ore ti spiego. Quando è venuta mia mamma lei lo sapeva. Ore prima mi ha detto che secondo lei sarebbe arrivata mia madre a farmi una sorpresa. Poi si è giustificata dicendo che lo pensava da come ero vestita. Poi c’è Alfonso Signorini che la difende sempre. Ogni volta che va in confessionale poi ci sta tipo sette ore”.