Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 19 ottobre, Jill Cooper ha bacchettato Beatrice Luzzi, aggiungendo, però, di essere entrata nella Casa senza alcun pregiudizio o preferenza: “Quello che fai non va bene. E io sono venuta qui super partes, non parteggiavo per nessuno. Le parole hanno un peso. Io sento quello che dici contro Giselda. Tu puoi dire le parole che vuoi e loro devono accettarle? Hai detto ad Angelica che è una gatta morta!”.

A dirla tutta, la nuova concorrente non è esattamente super partes, visto che solo una settimana fa aveva lasciato un commento di approvazione sotto al post in cui Justine Mattera attaccava Beatrice.

Appena è finita la puntata di ieri sera, Letizia Petris si è appartata con Anita Olivieri, e ha parlato di un possibile complotto ordito dal GF per favorire la Luzzi, per poi tirare in ballo proprio il commento di Jill Cooper: “Sapete cosa mi ha raccontato lei? Prima che lei entrasse l’hanno bombardata di messaggi dicendo che l’avrebbero disintegrata, i fan di Bea. Le scrivevano che l’avrebbero televotata per farla uscire ogni volta che era in nomination. Questo perché ha fatto quel commento sul fatto di Jane Alexander sotto a quel post”.

Jill Cooper ha violato il regolamento

Il regolamento prevede che i concorrenti che entrano in corsa non possono rivelare nella Casa alcuna informazione sull’esterno. Nello specifico, le rivelazioni di Jill sono particolarmente gravi, visto che riguardano una dinamica di gioco. Nella notte, inoltre, la regina del fitness si è detta pronta ad uscire piuttosto che essere diffamata da Beatrice: “Piuttosto io devo uscire dal gioco che essere diffamata. A me una persona così mette paura davvero. Io sarò la sua prossima vittima. Sì sono la prossima su cui si avventerà a dire bugie. E io non posso permettermelo, non posso proprio. Perché io lavoro puntando anche sull’onestà ed è la mia caratteristica. Lei inizierà a dire bugie su di me e non lo permetterò. Io purtroppo uscirò da qui piuttosto che essere diffamata”.