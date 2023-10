Che sia un caso o meno, alla fine ad abbandonare la Casa del Grande Fratello è stata Samura Lui.

A lasciare il gioco è proprio lei col 15% dei voti, mentre restano Valentina con il 34%, Grecia con il 33% e Rosy con il 18%. Dopo la notizia dell'eliminazione Samira resta in Superled e, in lacrime, abbraccia Giuseppe. Ma perché la sua eliminazione è così singolare? Perché stando agli annunci delle locandine, l'ex Professoressa de L'Eredità è prevista come ospite alla fiera di settore Tutto Sposi che si terrà dal 26 al 29 ottobre alla Mostra d’Oltremare Napoli. La modella, stando a quanto si può dedurre dai manifesti pubblicitari, sarebbe attesa il 29 ottobre per la sfilata e già alla vigilia della puntata del Grande Fratello del 19 ottobre tra i fan del reality c'era chi si chiedeva come fosse possibile, non essendo stata ancora decretata l'eliminazione dalla Casa, poi sopraggiunta nelle ore successive.

Alle indiscrezioni relative a una possibile soluzione combinata da parte degli autori e del programma in vista dell'impegno di Samira Lui, era comparso un annuncio sulla pagina Instagram della modella nei minuti successivi alla diffusione della notizia, in cui si specificava chiaramente che lei fosse protagonista solo ed esclusivamente della locandina dell'evento fieristico, ma che non fosse in programma una sua partecipazione. Questo il messaggio comparso nelle storie del profilo ufficiale di Samira: “Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira al fine di partecipare ad una sfilata è completamente falsa. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial”.

A questo punto sarà interessante capire se l’ex gieffina, una volta libera dagli impegni nella Casa, prenderà effettivamente parte alla fiera Tutto Sposi oppure no.