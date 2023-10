A distanza di quattro anni dalla sua ultima fatica discografica, Emma Marrone è tornata con il suo nuovo album dal titolo Souvenir, che ha debuttato alla prima posizione della classifica FIMI.

“Dopo Fortuna (il suo ultimo album, ndr) c’è stato un po’ uno stop nella mia musica, non avevo nessuna voglia e nessuno stimolo per produrre cose nuove – ha dichiarato Emma Marrone a Rockol -. Così mi sono dedicata ad altro. Ho fatto televisione, ho fatto cinema, ho preparato un documentario uscito lo scorso anno e sono stata a Sanremo.

Avevo iniziato a scrivere il mio disco, poi c’è stato il disastro di mio papà e mi sono fermata per dedicarmi a lui. A ottobre dell’anno scorso ho iniziato seriamente a prendere in mano la situazione dopo un periodo di dovuto silenzio per una questione personale e umana e sono entrata in studio. In quei mesi mi sono dedicata completamente a ‘curarmi’ attraverso la scrittura di questo album, che per me è stata veramente una scelta salvifica. […] Così, mi sono chiusa in studio ed è stato un flusso di coscienza continuo, che sta continuando. Perché, in realtà, ‘Souvenir’ è solo la prima parte di un lavoro che sta quasi continuando”.

Emma ha voluto condividere il tra guardo con tutti i suoi fan, rendendo virale la sua reazione sul web: “Lacrime di gioia, solo lacrime di gioia! Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia! Sono senza parole. Vi amo infinitamente. Souvenir se lo merita. Tutti lo meritano”.