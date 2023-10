Lunedì scorso, Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Il 26enne rietino, reduce dall’esperienza a Temptation Island, è in rotta con Greta Rosetti: il rapporto tra i due si è incrinato quanto l’ex tentatrice ha scoperto l’esistenza di un messaggio che Perla Vatiero, ex di Mirko, gli avrebbe mandato. Messaggio che lui aveva cancellato sostenendo che il contenuto fosse di natura lavorativa. Una bugia che ora Greta ha deciso di smascherare.

Greta Rossetti smaschera Mirko Brunetti

“Non è vero che nel messaggio parlavano di lavoro, non so perché abbia detto questa cosa. Non era un messaggio con chissà cosa, ma nemmeno di lavoro. Che poi, se vogliamo dirla tutta, se è un messaggio di lavoro, perché cancelli un messaggio e tutti gli altri li lasci? O cancelli tutta la chat o non ne cancelli solo uno. Non sono pazza, credetemi. E non è tutto finto”.

Greta ha poi confessato che non sarebbe dispiaciuta di un eventuale incontro nella casa fra Brunetti e la Vatiero, questo perché le consentirebbe di schiarirsi le idee e togliersi ogni dubbio sul loro rapporto: “Come ho fatto a scoprire del messaggio? Ragazzi ricordatevi che le bugie hanno le gambe corte e prima o poi si scoprono sempre. Ve lo dico come consiglio. Non raccontate mai bugie perché prima o dopo escono. E quando il karma decide di girare, anche se non vuoi e sei bravissimo a nasconderla, esce”.