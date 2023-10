Giampiero Mughini si trova nella Casa del Grande Fratello da meno di una settimana, e già si è reso protagonista di diversi scivoloni. Dopo aver dato del “cretino” a Matteo Salvini (che gli ha risposto sui social), ieri l’opinionista televisivo ha raccontato a Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi un brutto episodio accaduto molti anni fa che riguarda la sua ex compagna.

A riportare la notizia è stato Il Corriere dello Sport: “L’uomo ha rivelato al Grande Fratello di aver schiaffeggiato la sua ex compagna dopo che la loro relazione era giunta al termine e la donna aveva deciso di restituire allo scrittore tutte le cose che le aveva regalato. Nel video che circola on line si sente il gieffino che dice: ‘Lei mi ha detto Ti voglio restituire tutto perché non voglio nulla che mi ricordi quello che tu sei stato’. A quel punto le ho mollato un ceffone”.

Un raptus, una rivelazione accolta da un "nooo" di Vittorio e Mirko, piuttosto stupiti per quanto detto dal giornalista. La regia di Canale 5, per inciso, ha subito tolto l'audio e cambiato l'inquadratura, ma era ovviamente troppo tardi: il video ha preso a rimbalzare alla velocità della luce online, dove una parte di utenti chiede la squalifica di Mughini dal Grande Fratello.