E’ scattato un piccolo drama nella Casa del Grande Fratello. Ieri pomeriggio, mentre si trovava in suite con Beatrice Luzzi e Letizia Petris, Vittorio Menozzi ha detto che gli piacerebbe trovare una donna con il fisico di Anita Olivieri e la testa di Valentina Modini.

Letizia ha prontamente riportato le parole del modello a Lady Fagiana, che è andata su tutte le furie. Poche ore fa c’è stato un confronto tra i due, durante il quale Valentina ha palesato tutta la sua frustrazione per le parole del coinquilino.

“Il problema è questo Vittorio: fisicamente c’è Anita, mentalmente c’è Valentina… Questa non è una roba che mi piace… Sul fatto che io non ti abbia mai suscitato questa grande passione ci arrivava chiunque, però andare in giro a dire che c’è questa complicità mentale…”. “A me piaci di testa, cosa ti devo dire?”, risponde Menozzi. “Io, però, non sono una testa, sono anche un corpo, Vittorio – sbotta Lady Fagiana -, e mi spiace che non ci sia questa cosa sul corpo, va bene?”. “Tu per me sei importante – replica Vittorio -, e preferisco stare a parlare due ore con te che dieci minuti con altre ragazze all’interno di questa Casa. Poi, se per te questo non ha valore, e sei legata di più ad altri tipi di aspetti e non capisci che stavo scherzando e stavo facendo ironia, e ci vedi della cattiveria…”. “Sinceramente non avrei voluto neanche che mi dicessi una roba del genere adesso, perché non mi mette in una bella situazione. Cioè, c’è una bella complicità e tutto, però io ho anche trent’anni!”, conclude Valentina.