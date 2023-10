Luis Sal potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni raccolte da MontoTV24, lo youtuber ex amico di Fedez, nonché ex co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio sarebbe stato contattato dagli autori.

Ecco cosa scrive Giuseppe Scuccimarri: “L’entrata di Mirko Brunetti e la ripresa del pseudo triangolo con Perla Autiero e Greta Rossetti, non sembra aver coinvolto più di tanto la platea televisiva tanto che la dinamica sembra essere stata accantonata quasi subito. In attesa di capire quale ruolo gli autori cuciranno addosso all’ex protagonista di Temptation Island, un’altra indiscrezione giunge dalle mura di Cinecittà, quella del rifiuto di Luis Sal a partecipare al reality come concorrente. Con un laconico 'No grazie' lo youtuber balzato alle cronache per il famoso dissing con Fedez e relativa interruzione della co-conduzione di Muschio Selvaggio, avrebbe rispedito al mittente la proposta”.