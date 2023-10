Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, Manuela Carriero, unica tronista donna dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, ha lasciato definitivamente il trono. Ma, nelle ultime ore, è iniziata a circolare una voce che se confermata avrebbe del clamoroso.

Nel 2021, Manuela ha partecipato a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Stefano Sirena, poi, appunto, si è accomodata sul trono di Uomini e Donne, e adesso circolano con insistenza rumor circa un suo possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è alla disperata ricerca di dinamiche e personaggi in grado di generare un po’ di interesse, e l’ingresso di Mirko Brunetti, anche lui ex volto di Temptation Island, ne è la chiarissima dimostrazione.

Manuela Carriero al Grande Fratello? L'indiscrezione

Voci di corridoio raccolte dall’esperta di gossip Deianira Marzano sussurrano che la 34enne brindisina potrebbe presto essere arruolata da Alfonso Signorini e dal suo staff. L’idea, ammesso che esista davvero nella testa degli autori del reality show, sarebbe tutt’altro che malvagia La Carriero ha dimostrato sia a Temptation che a Uomini e Donne di essere una persona capace di far nascere situazioni interessanti per un determinato pubblico. Sì, è brava a generare dinamiche “trash”, ciò che serve per dare una sterzata ad un’edizione del Grande Fratello decisamente sotto tono.

Qualche maligno già pensa che l'addio a Uomini e Donne non sia stato dettato da scelte di cuore, bensì da decisioni opportunistiche. E’ bene sottolineare che al momento si è solo nel campo delle mere indiscrezioni e ipotesi.