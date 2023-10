La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha ormai assunto connotazioni totalmente mediatiche.

In moltissimi, persone “comuni” ma anche personaggi del mondo dello spettacolo si sono esposti a difesa dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in particolar modo dopo l’intervista rilasciata da Sophie a Verissimo la scorsa settimana. La 22enne influencer aveva fatto rivelazioni scioccanti in merito alla fine della relazione, tanto che Basciano aveva chiesto e poi ottenuto il diritto di replica.

Sabato pomeriggio, il dj ligure ha raccontato, tra le lacrime, la sua versione dei fatti. Ieri pomeriggio, la Codegoni è tornata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, svelando ulteriori dettagli in merito alla rottura. L’ex vippona ha anche parlato di uno schiaffo che le avrebbe dato Alessandro. Un’accusa che Giorgia, sorella di Basciano, ha rispedito al mittente.

Nelle ultime ore, una cara amica di Sophie, Taylor Mega, è intervenuta in sua difesa. La modella, ospite nella Casa del Grande Fratello durante la sedicesima edizione, ha pubblicato un post su Instagram nel quale si è schierata dalla parte della Codegoni: “Ce ne fossero di più donne così! Rinnovo la mia stima! Inutile continuare un rapporto dopo tutti quei tradimenti e quelle falsità. Essere dei bravi genitori significa anche insegnare ai propri figli che cos’è il rispetto di sé stesse”.