Heidi Baci a Verissimo sabato 28 ottobre. La ragazza di origini albanesi, che ha deciso di chiudere in anticipo la sua avventura al Grande Fratello, sarà ospite di Silvia Toffanin.

L’ex gieffina racconterà, tra le altre cose, le ragioni che l’hanno portata ad abbandonare il reality. Durante l’ultima puntata, Heidi Baci ha raccontato la sua versione in merito al ritiro dal reality show. E’ rimasta fuori dalla porta rossa, rifiutando di entrare nella Casa di Cinecittà. “È stato per me sconvolgente sentire certe dichiarazioni dei miei compagni, mio padre non è un padre-padrone, non avevo paura di lui. Avevo capito che ci fosse un problema con mia madre. Sono una persona libera e sto benissimo. Mi sono ritirata per mia scelta, mia madre stava male”.

Heidi Baci contro Massimiliano Varrese

Heidi ha poi parlato di Massimiliano Varrese: “Di Massimiliano non mi piace che non ha capito l’ennesimo no che gli ho dato. Questo individuo è una persona molto confusa, prima ha parlato di ‘terrore’ verso mio padre, ora ha detto che gli voglio bene. Gli mancano molti pezzi. Mi sono resa conto di quanto mi abbia manipolato. In questo momento ho molta rabbia ma non verso qualcuno, ma verso me stessa. Lui più volte ha messo sua figlia davanti dicendomi ‘ho una figlia’ e io tentavo a proteggerlo. Mia madre ha vissuto male situazioni che non erano normali”. Parole che hanno lasciato scioccato Varrese che ha concluso: “Per lei ora è comodo accusarmi di tutto quanto così non si prende le responsabilità delle sue azioni”.