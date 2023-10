Ieri pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si sono resi protagonisti di un episodio diventato virale sui social.

I due attori hanno interpretato la scena cult di Ghost, nella quale i protagonisti Molly e Sam lavorano insieme all’argilla. La scena ha funzionato perfettamente scatenando gli inquilini che applaudendo hanno urlato: "Questo è emozionante". Mentre andava in scena la gag, Giuseppe Garibaldi era in camera a piangere.

Beatrice e Massimiliano come Demi Moor e Patrick Swayze

Sulle note di Unchained Melody, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno imitato la scena cult di Ghost: si sono calati perfettamente nei panni di Patrick Swayze e Demi Moore lavorando all'argilla, proprio come nel film. "La coppia di cui non sapevamo di avere bisogno", ha detto poi qualcuno tra gli inquilini. "Questa scena è emozionante, mi sono emozionata. Sono scioccata", ha aggiunto una donna del salotto.

La scena sarebbe stata voluta dagli autori. La prova, infatti, l'avrebbero dovuta sostenere Giselda e Ciro, ma, stando al racconto dei telespettatori su X (ex Twitter), sarebbero stati gli autori a chiedere a Massimiliano e Beatrice di "fargli vedere come si fa", forse nel tentativo di farli riavvicinare dopo settimane di liti e tensioni in casa tra loro. Ma come l’ha presa Giuseppe Garibaldi? Malissimo.