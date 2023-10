Già la settimana scorsa, Simona Izzo ha risposto stizzita a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, e durante la puntata di ieri sera è definitivamente sbottata.

La giudice ha commentato l’esibizione di Ricky Tognazzi: “Adesso mi tocca fare il lavoro sporco. Senti, Ricky io non posso arrivare qui e vedere te che balli con Tove Villfor e la prima cosa che succede è che tu vada al tavolo a fare gli auguri di buon onomastico a Simona”. Simona Izzo, però, ha subito interrotto la giurata: “Grazie Selvaggia, tu sei meravigliosamente gelosa dell’amore. So che balla lui ma ci sono anche io. Che già ti ho perdonato l’altra volta. Tu hai fatto un corso accelerato di filologia per corrispondenza? Tu dici delle cose…”.

Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo

Selvaggia rivolgendosi a Ricky ha spiegato la sua posizione e ha detto che gli interventi della moglie lo danneggiano e non aggiungono nulla al suo percorso a Ballando con le Stelle: “Ascolta Simona, qui il concorrente è lui. Sto parlando io. Vedi che il punto qui è questo, ciò che sta succedendo è proprio la dimostrazione di quello che ti volevo dire. Se ha troppa luca la coppia fuori da questa pista, non ha abbastanza luce la coppia che dovrebbe essere su questa pista. Io qui con te voglio vedere Tove e non Simona. Perché poi succede che tu balli bene, perché a me piace come balli, ma sparisci perché sei completamente oscurato da questi siparietti. Questi suoi commenti sono degli orpelli proprio inutili. Questo rischia di essere una zavorra che ti porti dietro. Un minuto una volta la gag è divertente, poi con questa petulanza di Simona rischi di essere danneggiato. Anche perché balli bene ed è un peccato. Dovrebbe esserci un po’ meno, anche perché non è un’esplosione di simpatia”.

Simona però si è infuriata: “Mi date la parola per rispondere a questa signora? Non tolgo luce a Ricky, che ha la sua personalità. Noi siamo una coppia da 38 anni, capisco che questo possa turbare la Lucarelli che probabilmente ha storie meno stabili. E che diventi io il tuo capro espiatorio, già che sei stata scorretta con me la scorsa volta. La prima puntata hai detto se i calci di Ricky erano diretti a me. Ricordati che le donne muoiono per i calci degli uomini”. Selvaggia ha chiuso la discussione un nuovo "siluro": “Che tristezza Simona. Guarda non stai raccontando niente di me, ma molto di te”.