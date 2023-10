Anna Pettinelli è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, e ha raccontato di essere attualmente impegnata. La prof di Amici di Maria De Flippi, dopo la fine della relazione con Stefano Macchi, ha trovato di nuovo l’amore.

“Mia figlia dice che le piace, è un bell’uomo. Dice che finalmente ha l’età giusta per me, perché ha sempre condannato i miei rapporti con uomini più giovani di me. Forse non è l’età giusta ma l’uomo giusto, anche perché dopo questo basta. E’ un uomo che mi capisce e mi sopporta. Va avanti da un bel po’ di mesi. Ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, ma viene da tutt’altre esperienze. Si chiama Giuseppe, ma di più non saprete. Non perché è segreto, ma ci vuole quel pizzico di scaramanzia. Innamorarsi da grande significa che non ti parte il colpo di fulmine. Io mi sono innamorata molto lentamente e combattendo diffidenze che la mia esperienza mi ha portato ad avere. Certe gelosie e linguaggi che non gli erano consoni, perché non è abituato a stare con una donna dello spettacolo”.

Anna Pettinelli sul ritorno ad Amici

Poi, Anna Pettinelli ha parlato del suo ritorno ad Amici e dei suoi colleghi: “Sono contentissima di essere tornata. Mi piacciono i ragazzi, mi piace lavorare con loro. Dopo 50 anni di carriera se il tuo bagaglio non lo passi ai ragazzi, che hai lavorato a fare? A volte mi pento dopo averli rimproverati. A volte sono brutale, ma sono una che dice quello che pensa. Posso essere odiosa, ma se leggi tra le righe vedi che c’è affetto e un bene profondo.

Emanuel è il più taciturno, ma è molto carino e affettuoso. Todaro è champagnone, abbiamo mangiato ieri insieme. Con Alessandra ho un rapporto speciale, siamo molto uguali per certi versi. Lorella è la gioia e il sorriso, e poi c’è Rudy. Ci conosciamo dal paleolitico e siamo stati anche amici per un certo periodo. Abbiamo fatto delle vacanze insieme nei primi anni ’90 con i nostri rispettivi compagni. Un caffè insieme non l’abbiamo preso negli ultimi cinque anni, anche perché lo avrei avvelenato. E’ un po’ cambiato da quando è ad Amici”.