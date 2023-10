Dopo giorni di voci sulla presunta fine della relazione tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, adesso è arrivata la conferma ufficiale.

La conduttrice e il ballerino si sono conosciuti durante la passata edizione di Ballando con le Stelle, a cui Ema ha preso parte in qualità di concorrente. Con il passare dei giorni, tra i due è nata una sintonia speciale, e poco prima della fine del dancing show condotto da Milly Carlucci, la speaker ha ufficializzato la storia d’amore con il maestro di ballo.

Dopo circa un anno, però, la relazione è giunta ai titoli di coda, e a svelarlo è stato Guillermo Mariotto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il giudice, infatti, al termine dell’esibizione di Paola Perego (in coppia con Madonia), ha invitato la conduttrice a lasciarsi andare. “Guarda tutta quella roba di lui… Che adesso è pure libero”, ha detto Guillermo.

La frase non è sfuggita ai telespettatori, che hanno iniziato ad ipotizzare sui social di una possibile rottura tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. In realtà, la rivelazione di Mariotto non ha fatto altro che confermare le tantissime voci che circolano da giorni sul web. Al momento, però, nessuno dei due ha commentato la notizia.