Francesca Fagnani potrebbe lasciare la Rai. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un rumor circa un possibile addio della giornalista, che sarebbe pronta ad emigrare insieme al suo programma Belve.

Sembrerebbe, infatti, che i rapporti tra la Fagnani e i vertici di viale Mazzini si siano incrinati dopo lo stop all’intervista di Fedez. La conduttrice aveva infatti preso una posizione netta dopo le indiscrezioni che volevano la Rai contraria ad un’intervista al marito di Chiara Ferragni, in quei giorni ricoverato in ospedale per un’emorragia.

Francesca Fagnani torna sul Nove?

Il veto imposto potrebbe aver di fatto influito sulla decisione della Fagnani, la quale, secondo TVBlog potrebbe tornare sul Nove. “Il rapporto tra la Rai e Francesca Fagnani è divenuto certamente più freddo e più difficile dopo quel ‘niet’ della tv pubblica. La Fagnani, peraltro, in maniera diretta e onesta, ha fatto subito sapere la sua contrarietà circa la decisione della Rai di bloccare Fedez. Insomma, si è creato un clima tra Rai ed il team del programma capitanato da Francesca Fagnani molto complicato, e al momento pare davvero molto probabile che nella prossima stagione televisiva, Belve non andrà più in onda sulla Rai. La sua destinazione potrebbe essere proprio sul Nove, rete sulla quale è nato”.