Da quando ha messo piede nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi – regina incontrastata e vincitrice annunciata di questa edizione del reality show – non ha mai avuto tregua.

Da quando la relazione con Giuseppe Garibaldi è giunta al capolinea dopo accuse reciproche culminate con il bidello che giudica le scelte genitoriali dell’attrice, le cose per lei non sono state più le stesse. Da qui è cominciata la marcia di “Queen Bea” (com’è stata ribattezzata dai fan) per abbattere tutti i suoi nemici. Ma qualcosa nelle ultime dirette si è rotto. Nonostante l’attrice continui a rispondere a tono e a primeggiare nel gradimento del pubblico, sembra sia più stanca e fiacca, forse il ruolo della villain comincia a pesarle un po’ troppo, tanto che le è scappato di bocca che potrebbe voler lasciare il programma, ma gli autori hanno architettato già un piano.

Beatrice Luzzi: "Sto per mollare"

La concorrente si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo liberatorio questa mattina nella Casa. Dopo la messa in onda della puntata di ieri infatti, è cresciuta la tensione tra Beatrice e Alex Schwazer. Il fatto che il marciatore continui ad appellarsi al fatto che lei abbia detto di trovarlo affascinante, nonostante il momento non sia stato ripreso dalle telecamere, ha scatenato l’ira dell’attrice, che non sarebbe per niente felice del fatto che lo sportivo la accusi senza avere prove tangibili, dal momento che Afonso Signorini ha ammesso che gli autori non abbiano trovato nessun filmato sulle presunte avances di Beatrice. Il fatto poi che il conduttore abbia detto che non avendo prove la verità sia per gli esterni al 50/50, ha messo di malumore Bea. Questa situazione l’ha spinta ad avere un crollo, tanto da averle fatto ammettere davanti alle telecamere di essere in procinto di mollare tutto, sfogandosi dicendo: "Adesso il concetto è questo, chiunque può dire qualunque cosa perché tanto il video può non esserci, perché il Gf non riprende tutto, e tu puoi dire fifty-fifty. Allora io da domani dirò che Paolo mi ha baciata, ormai vale tutto". A supportare Beatrice arriva quindi uno striscione aereo che riporta il messaggio: "Anche Londra è con te". A quel punto l’attrice, recatasi in giardino, ringrazia i fan dicendo: "Grazie, perché sto per mollare". La frase ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, ma più di tutti gli autori, che contano sulla presenza di Beatrice come principale strumento per sostenere gli ascolti calanti di questa edizione.

Il piano degli autori

Ma ci sarebbe di più a riguardo, secondo quanto riportato su X dal profilo di diffusione di notizie sullo spettacolo Agent Beast, sembra che le lamentele della regina del GF siano arrivate fino agli autori del programma: "Beatrice ha svelato la sua stanchezza agli autori, i quali sono consapevoli della situazione e si impegneranno a rivedere le dinamiche esistenti". Insomma, stando a quanto riportato sembra proprio che il tanto chiacchierato filo diretto tra Bea e gli autori esista eccome, e che forte di conoscere la sua importanza in questa edizione Beatrice sappia come far valere i suoi propositi con gli autori, che sono pronti a fare il possibile per farla restare in trasmissione.