Letizia Petris ha deciso di archiviare la storia d’amore con il fidanzato Andrea Contadini, ed è pronta ad approfondire la conoscenza con Paolo Masella.

In seguito all’ultima puntata del Grande Fratello, la fotografa è apparsa molto più disinvolta, e non a casa ha ammesso di essere interessata al macellaio romano e di non vederlo come un semplice amico. Ieri sera, durante una festa organizzata nella Casa, i due gieffini si sono mostrati sempre più complici, ballando insieme avvicinandosi in modo inequivocabile.

Eppure, tra Letizia e Paolo non è ancora scattato il bacio, nonostante lei abbia confessato di voler fare questo passo: “Sarò io a dare il primo bacio, sono sempre stata io a baciare per prima”, ha detto a Masella, che ha replicato: “Io ho già deciso quando ti darò il primo bacio. Mica te lo posso dire però…”.

Massimiliano Varrese, Fiordaliso e Beatrice Luzzi hanno espresso il proprio parere sul feeling tra i due e sul fatto che non si siano ancora baciati. “Perché non la bacia? Adesso gli do una cartonata in testa”, ha commentato la cantante vedendoli ballare. “Domani la bacia”, ha esclamato l’attore, mentre Beatrice crede che Letizia non sia davvero interessata a Paolo: “Secondo me a lei lui non piace”.