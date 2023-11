Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare voci circa una possibile gravidanza di Belen Rodriguez. Secondo i rumors, la showgirl argentina sarebbe incinta del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, ma Fabrizio Corona ha smentito la notizia sul suo magazine DillingerNews.

Poche ore fa la smentita è arrivata anche dalla diretta interessata. Su Instagram, Belen ha risposto ai commenti di alcuni follower e ha dichiarato di non essere incinta. La Rodriguz ha poi aggiunto che presto la rivedremo in televisione: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena. Quando ritorno in televisione? Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno e ritorno”.

La Rodriguez non è dunque incinta, ma è anche vero che il terzo figlio potrebbe arrivare in futuro. Circa un anno fa lo aveva confessato a Silvia Toffanin a Verissimo: “Penso che cecilia sarà una madre migliore di me. Lei è proprio nata per fare la madre e sono sicuro che sarà speciale. Con questo non voglio dire che io sia una cattiva madre, non voglio sminuirmi. Però sono una che pensa a mille cose, tra lavoro e tutto il resto.

Se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Devo dire di sì. Però non adesso, non penso che succederà a breve. Però sicuramente, il terzo figli mi piacerebbe averlo. Poi è ovvio che è tutto nelle mani del destino. Non so perché vorrei tre figli, forse perché io ho un fratello e una sorella. Però non adesso, almeno due anni ancora voglio aspettare. Con chi allargherò la famiglia? Non si sa, certamente non da sola. Vabbè dai staremo a vedere cosa succederà”.