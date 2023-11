Heidi Baci, seppur per brevissimo tempo, è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello.

Il suo rapporto con Massimiliano Varrese, moltodiscusso sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà, ha portato suo padre a consigliarle di lasciare il reality. Da quel momento, per l’ex concorrente di origini albanesi è stato inevitabile prendere la decisione di abbandonare il programma.

Nelle ultime ore, Heidi è tornata sui social per rispondere alle domande dei fan. L’ex gieffina ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello albanese: “Questa cosa la smentisco. Io non lo ho sentiti perché sono ancora sotto contratto in itala, quindi non potrei nemmeno”.

Poi, alcuni followers le hanno chiesto un parere sulla relazione tra Letizia Petris e Paolo Masella. “Leti è una ragazza livera, Paolo è molto caloroso e in un contesto del genere anche un abbraccio vuol dire un mondo. Quindi sono contenta se lei è contenta, diciamo così”.

Immancabile anche un commento su Anita Olivieri, insieme ad Angelica Baraldi la concorrente meno apprezzata sui social, con la quale Heidi ha più volte discusso: “Ho visto che ho una certa influenza, non mi va di distruggere una persona da fuori, non ha senso. Noi ci siamo chiarite e le auguro veramente un percorso duraturo e spero stia tranquilla”. Su Beatrice Luzzi, invece: “Bea è una signora veramente, molto lucida. Grande rispetto”.

In molti sperano ancora in possibile ritorno di Heidi all’interno della Casa, ma l’ex gieffina ha escluso questa possibilità: “Per adesso non ci penso. Sicuramente farò delle interviste. Se tornerò come ospite? Certamente. Se ho ancora qualcosa da dire ai miei ex compagni? No, no. Io penso di essere stata chiara con tutti”.

Infine, Heidi rivela se le piaceva qualcuno all’interno della Casa: “Come compatibilità direi Vittorio, ma non perché mi piace, ma come feeling. E’ una persona super calma, come me. Ci trovavamo molto bene, anche nei discorsi che facevamo. Mi piace molto, sì”.