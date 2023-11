Nella Casa del Grande Fratello, Letizia Petris sembra sempre più convinta di archiviare la relazione con il suo (ex?) fidanzato (a quanto pare lo ha già comunicato agli autori in Confessionale).

Nel frattempo, Paolo Masella continua a ricordare alla coinquilina quanto lui sia preso e quanto sia disponibile ad aspettarla. Intanto, il macellaio romano ha fatto una dichiarazione d’amore “particolare” alla fotografa romagnola, dicendo che “sente più cose” con lei che con la sua ex fidanzata.

La dichiarazione di Paolo Masella

“Io ti dico sempre che vali tanto e mi sembra che adesso mi ascolti. La mia vittoria è che ti stai valutando bene per quella che sei. In primis per me c’è la tua felicità. Adesso ti lascio tutto il tempo di metabolizzare la tua situazione e io sono qui che ti aspetto e ti capisco. E faccio questo perché so che è giusto per me e te. Da quando ti ho conosciuto ho sentito cose che non avevo mai sentito. Mi hai fatto provare molte sensazioni. Sento più cose con te che con la ragazza con cui sono stato quattro anni. Con te non sento solo le emozioni che sentivo con lei, ma di più”.

La confessione di Letizia Petris

Dopo la dichiarazione di Paolo, Letizia si è confidata con Giuseppe Garibaldi: “Io non voglio mettermi dei tempi stabiliti. Per adesso no. Inutile che continuate a stressarmi dicendo di buttarmi. Sto pensando a tante cose adesso. Credo sia normale così. Rifletto, ho fatto delle scelte importanti. Ho preso delle decisioni per me, non tanto per andare da un altro. Adesso devo capire e dedicarmi un po’ a me. Ho sempre avuto qualcuno accanto. Non so nemmeno più come sono fatta da sola. Quindi voglio anche un po’ stare tranquilla nella gestione delle mie cose. E invece qui mi dicono che lo devo baciare entro la puntata. Ma stiamo scherzando?”