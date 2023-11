Lo scorso venerdì si chiusa l’edizione di Tale e Quale Show con la vittoria di Luca Gaudiano. Un’edizione che ha avuto nuovamente un grande successo in termini di ascolti.

Venerdì 10 novembre andrà in scena il consueto torneo dei campioni che vedrà in gara i migliori 5 di questa serie contro i migliori 5 dell’edizione passata. La puntata finale di Tale e quale show 2023 vedrà in campo la consueta ed inamovibile giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Luca Gaudiano va dritto al torneo dei campioni insieme al secondo classificato Lorenzo Licitra. Insieme a loro due parteciperanno al torneo dei campioni del 10 novembre Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini. Per la quota risata, pur essendo risultati ultimi in classifica, è prevista pure la presenza nella puntata di venerdì della coppia Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. A loro cinque venerdì sera si aggiungeranno i primi cinque classificati dell’edizione scorsa di Tale e Quale Show. Vedremo dunque gareggiare insieme ai primi cinque di quest’anno Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini e Valentina Persia.

Tale e Quale Show, Antonella Clerici nella giuria

Novità per quanto riguarda la giuria. TVBlog, infatti ha anticipato la presenza di Antonella Clerici come quarto giurato: “Invitato dal team del programma di Carlo Conti sarà Antonella Clerici, che dal 24 novembre tornerà al timone su Rai1 di The Voice Kids a cui si aggiungerà la versione Senior nel 2024. Con lei dietro al bancone della giuria ci sarà anche Vittorio Sgarbi. Anche stavolta non sarà il vero Sgarbi, ma uno tale e quale a lui, ovvero il buon Claudio Lauretta”.