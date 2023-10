Parte la seconda stagione di Viva Rai2. Il morning show di Fiorello torna a partire dal 6 novembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 7, non più da via Asiago ma dal Foro italico.

La domanda su Francesca Fagnani e Belve

Fiorello irrompe con una domanda scomoda all'ad Rai Roberto Sergio durante la conferenza stampa di presentazione del programma: “La prima domanda: è vero che Belve va sulla Nove?”. E l'ad risponde con un secco "No". Lo scambio sui rumors circolati nelle ultime ore continua su toni leggeri: “Non ve la fate scappare”, dice Fiorello riferendosi a Francesca Fagnani. “Le ho detto: se tu vai alla Nove mi presento sotto casa tua e buco le gomme della macchina di Mentana. Basta con questa storia che tutti migrano, la Rai è Rai e si ama indipendentemente dal governo che c'è”, aggiunge lo showman.

Viva Rai2 anche al Festival di Sanremo

La conferenza stampa di presentazione inizia con con la sigla cantata da Orietta Berti, poi l’entrata di Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, inizialmente assenti. Il conduttore risponde subito a domande su eventuali nuovi format in programma per Viva Rai2, a riguardo è abbastanza categorico: "Non puoi preparare nulla. È come un programma radiofonico: le cose verranno in divenire. Noi partiamo da dove siamo rimasti. Contiamo molto sul work in progress, come avvenuto con Fedez". Questo discorso apre però una parentesi inizialmente imprevista, che riguarda proprio il rapper e Sanremo. Dopo essere stato tra i protagonisti del Festival lo scorso anno, con il celebre bacio a Rosa Chemical, si discute della possibilità che il cantante possa essere anche direttore artistico dell’evento, e al riguardo Fiorello dice: "Amadeus ha detto che avallerebbe questa proposta". Qui arriva quindi la proposta di Fiorello, che pensa a: "Amadeus non ci sarà, io non ci sarò. Prendete Fazio o Fedez per Sanremo 2025, oppure anche delle risorse Rai come la Clerici o Conti". Al riguardo, l’amministratore delegato Roberto Sergio taglia corto: "Se ne occuperanno i nuovi vertici". Fiorello quindi scherza dicendo: "Ma tu non corri rischi, sei un protetto della Meloni!". Una cosa però è certa, e la conferma Sergio: Viva Rai2 sarà presente anche a Sanremo per tutta la settimana. Il programma di Fiorello si inserirà infatti in tutte le reti, compresi i telegiornali, quindi anche il seguito TG1. Si sta studiando ancora un sistema per far funzionare tutto al meglio. Fiorello però si dice anche stanco delle voci che ogni anno crescono circa la sua conduzione a Sanremo: "Quando mi chiedono quando condurrò Sanremo, quasi mi offendo. Non è il mio mestiere. La novità di Viva Rai2 è che potremmo mettere un glass gemello a Sanremo. Spostare Viva Rai2 a Sanremo è un costo per tutto il cast che abbiamo. Stare lì davanti all’Ariston è una bella cosa. L’accordo con Amadeus è che io vada al sabato. Io però potrò entrare all’Ariston, almeno fino a metà sala. Sul palco salirò solo sabato". Poi, data la sua amicizia con Jovanotti, nega ogni coinvolgimento del cantante a Sanremo al momento: "Jovanotti non andrà a Sanremo e non presenterà nessuna canzone".

Le novità della nuova stagione di Viva Rai2

Grandi novità sulla prima puntata dello show, sembra che il programma potrebbe ospitare il vincitore di Sanremo Marco Mengoni, che fresco dell’esperienza all’estero con Eurovision, e la pubblicazione di un nuovo album, avrà sicuramente molto da dire. La cosa non è stata confermata, ma L’ad Rai l’ha detto un po’ troppo seriamente perché fosse una battuta. Ci sarà anche un’anteprima del programma chiamata "Mattin Show", dove Fiorello farà colazione al bar e si vedranno le prove degli ospiti, eseguite ovviamente alle 6 del mattino. Fiorello è anche entrato nel merito del trasloco da Via Asiago: "Non siamo stati sfrattati. Ce ne siamo andati. Io ho detto: 'Non voglio più stare qua'. Noi la capiamo questa cosa qui. Ognuno si deve mettere nei panni di qualcun altro. Noi facevamo casino, e se non noi il pubblico che si piazzava attorno al glass".