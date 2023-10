Viva Rai2 sta per tornare, per la gioia dei fan di Fiorello, che su Instagram da oltre una settimana seguono le dirette dal suo profilo live (e qualche minuto dopo su RaiPlay).

Durante la conferenza stampa di presentazione del morning show, il conduttore ha voluto commentare alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, tra cui la presunta uscita di scena di Francesca Fagnani dalla Rai, per tornare sul Nove, il canale che per primo ha creduto nel potenziale di Belve e l'ha visto nascere, ma non solo.

È stato uno dei rumor di questa mattina, quello di Francesca Fagnani che potrebbe tornare sul Nove a causa di alcune limitazioni durante la scelta dei personaggi da intervistare a Belve (Fedez).

“Se va a Nove, vado sotto casa della Fagnani e buco le gomme dell'auto di Mentana. Mamma Rai si ama, indipendente dal governo che c'è in quel momento”, ha detto Fiorello quando il giornalista gli ha chiesto cosa ne pensasse di questa possibilità. Insieme allo showman c'era anche l'ad Rai, Roberto Sergio, che ha voluto smentire queste voci.

Durante la conferenza stampa, Fiorello ha presentato Viva Rai2 che partirà dal 6 novembre alle ore 7 fino alle 7:15, dove ci sarà il #MattinShow, ovvero un nuovo spazio con colazione di Fiorello e backstage della puntata, per poi iniziare ufficialmente alle 7:15 fino alle 8 con VivaRai2.

Fiorello ha voluto anticipare il nome del primo ospite della prima puntata, Marco Mengoni: “Ci stiamo lavorando, ma dovrebbe essere così”.