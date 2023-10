Simona Ventura è stata senza dubbio una delle protagoniste del weekend che si è appena concluso. Prima la sua apprezzatissima performance a Ballando con le Stelle, un sensualissimo Tango con Samuel Peron che è stato definito “da finale”, poi l’ospitata a Domenica In e l’abbraccio con Mara Venier dopo anni di gelo e frecciatine.

I rapporti tra le due conduttrici si erano incrinati in seguito ad un episodio che riguardava la loro sfera privata. La Ventura, infatti, è stata legata dal 2010 al 2018 a Gerò Carrara, figlio di Nicola, marito della Venier.

Una giornata epocale per Super Simo che in serata ha presenziato alla prima di Shukran, film tratto dal libro del compagno Giovanni Terzi, che vede tra i produttori anche Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso. Dopo anni di guerra fredda, le due hanno posato davanti ai fotografi. Pace fatta dunque tra le due conduttrici.

Durante la presentazione del film, Simona Ventura è stata intercettata dai colleghi di Superguidatv, ai quali ha spiegato di voler fare pace con tutti: “Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con qualcuno”.