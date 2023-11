Nella tarda serata di ieri, Fabrizio Corona, tramite il suo portale Dillinger News, ha annunciato la rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Al momento, né l’influencer italo-iraniana né il modello hanno confermato o smentito la notizia. Ad intervenire, però, è stato il papà dell’ex vippona con una storia su Instagram: ““I cogl**ni si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono…”.

Intanto, l’ex re dei paparazzi è tornato sull’argomento attraverso il profilo Instagram di Dillinger News: “Niente di nuovo dal fronte Prelemi, i due non hanno ancora scelto la modalità per annunciare la fine della loro storia d’amore. Giulia Salemi infatti ha pubblicato ieri una storia con Bianca Guaccero annunciando che sarebbe stata presente alle 21,20 su Rai2 per “ridere un po”, aveva forse bisogno di tirare su il morale?

Mentre Pierpaolo Pretelli invece, anche lui , ignorando il fatto di essere tornato single, ha pubblicato una storia con un camice e una donna (non è chiaro se sia la sua ex o meno). Poi ha annunciato che oggi avrebbe partecipato alla “Vita in diretta” su Rai1. Insomma entrambi sulla Rai ma non insieme.

Le due macchine da lavoro social (nonostante i problemi di cuore) non si fermano nemmeno per annunciare la separazione ma preferiscono fatturare. Non sia mai che tornino entrambi nell’oblio.

A quando quindi la smentita? O la comunicazione ufficiale? Siamo in attesa”.